Alors que Céline Dion signe son grand retour sur scène à Paris, des fans ont choisi de la célébrer à leur manière. Dimanche, plusieurs dizaines d'admirateurs se sont retrouvés à bord d'une croisière baptisée "Céline on the Seine".
Tous à bord pour Céline ! Une croisière sur la Seine pour célébrer le retour de la star
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