Le général Assimi Goïta a effectué jeudi une visite au Niger et au Burkina Faso, officiellement la visite avait pour objectif notamment le renforcement de la lutte contre de terrorisme dans l’espace commun aux trois pays réunis au sein de l’Alliance des Etats du Sahel.
Tournée d'Assimi Goïta dans l'AES : la lutte contre le terrorisme au cœur des échanges
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