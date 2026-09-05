Le fait que Patrick Bruel renonce à sa tournée est "un soulagement" pour Karine Viseur, ex-attachée de presse belge, qui accuse le chanteur français de tentative de viol en 2010 à Bruxelles.
Tournée annulée de Patrick Bruel : "un soulagement" dit une victime belge présumée
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