Le Real Madrid s'est incliné à domicile face à Getafe. Le FC Barcelone compte désormais 4 points d'avance sur le Real.
Liga : le Real perd encore et laisse filer le Barça en tête du classement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro