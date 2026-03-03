 Aller au contenu principal
Liga : le Real perd encore et laisse filer le Barça en tête du classement

information fournie par France 24 03/03/2026 à 07:17

Le Real Madrid s'est incliné à domicile face à Getafe. Le FC Barcelone compte désormais 4 points d'avance sur le Real.

