De la fumée s'élève dans la banlieue sud de Beyrouth alors que l'armée israélienne affirme avoir pris pour cible un haut responsable du Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré sur X que le numéro deux du Hezbollah, Naim Qassem, soutenu par l'Iran, était désormais "une cible à éliminer". IMAGES
Fumée à Beyrouth alors qu'Israël affirme avoir frappé un "haut responsable" du Hezbollah
