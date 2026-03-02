 Aller au contenu principal
Les perspectives économiques 2026 de Société Générale Investment Solutions

information fournie par Boursorama 02/03/2026 à 16:15

Juan Carlos Diaz Mendoza, économiste et stratégiste et David Gosselin, gérant de portefeuille, tous deux chez Société Générale Investment Solutions livrent leurs perspectives pour l'année en cours entre espoirs liés aux plans de relance, volatilité des marchés et contexte géopolitique toujours agité. Ils expliquent également quelles conséquences cela implique pour la gestion de son portefeuille.

NDR : Vidéo tournée avant les événements se déroulant en Iran.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Perspectives boursières
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

