Les perspectives économiques 2026 de Société Générale Investment Solutions

information fournie par Boursorama • 02/03/2026 à 16:15

Juan Carlos Diaz Mendoza, économiste et stratégiste et David Gosselin, gérant de portefeuille, tous deux chez Société Générale Investment Solutions livrent leurs perspectives pour l'année en cours entre espoirs liés aux plans de relance, volatilité des marchés et contexte géopolitique toujours agité. Ils expliquent également quelles conséquences cela implique pour la gestion de son portefeuille.

NDR : Vidéo tournée avant les événements se déroulant en Iran.