Au programme ce matin : Air France KLM , Alstom , Boeing , Essilor Luxottica, Eurazeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/08/2025
Valeurs associées
|13,825 EUR
|Euronext Paris
|-4,95%
|20,830 EUR
|Euronext Paris
|-2,75%
|234,760 USD
|NYSE
|+3,50%
|265,900 EUR
|Euronext Paris
|-1,23%
|55,250 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
