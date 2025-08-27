 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 26/08/2025

information fournie par Libertify 27/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM , Alstom , Boeing , Essilor Luxottica, Eurazeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,825 EUR Euronext Paris -4,95%
ALSTOM
20,830 EUR Euronext Paris -2,75%
BOEING CO
234,760 USD NYSE +3,50%
ESSILORLUXOTTICA
265,900 EUR Euronext Paris -1,23%
EURAZEO
55,250 EUR Euronext Paris +0,18%

L'offre BoursoBank