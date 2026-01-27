Au programme ce matin : Airbus , Fnac Darty, Gamestop, Teleperformance , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/01/2026
Valeurs associées
|202,400 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
|35,400 EUR
|Euronext Paris
|+17,02%
|24,010 USD
|NYSE
|+4,46%
|54,200 EUR
|Euronext Paris
|-7,73%
|58,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,59%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro