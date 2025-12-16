 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 15/12/2025

information fournie par Libertify 16/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Elis , Orange , Sanofi , Spie , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ELIS
23,620 EUR Euronext Paris +2,07%
ORANGE
13,860 EUR Euronext Paris +1,32%
SANOFI
80,600 EUR Euronext Paris -3,26%
SPIE
48,420 EUR Euronext Paris +4,08%
TESLA
475,3100 USD NASDAQ +3,56%

