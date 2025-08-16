 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 15/08/2025

information fournie par Libertify 16/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Accor , Chevron, Eurazeo , SES, United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

ACCOR
44,690 EUR Euronext Paris +0,61%
CHEVRON
156,570 USD NYSE +0,88%
EURAZEO
55,100 EUR Euronext Paris +1,66%
SES
5,9950 EUR Euronext Paris -0,66%
UNITEDHEALTH GRO
304,160 USD NYSE +11,95%

