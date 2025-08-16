Au programme ce matin : Accor , Chevron, Eurazeo , SES, United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 15/08/2025
Valeurs associées
|44,690 EUR
|Euronext Paris
|+0,61%
|156,570 USD
|NYSE
|+0,88%
|55,100 EUR
|Euronext Paris
|+1,66%
|5,9950 EUR
|Euronext Paris
|-0,66%
|304,160 USD
|NYSE
|+11,95%
