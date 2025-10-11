Au programme ce matin : Clariane , Eiffage , Johnson & Johnson, Microsoft , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 10/10/2025
Valeurs associées
|4,506 EUR
|Euronext Paris
|-3,76%
|108,900 EUR
|Euronext Paris
|-1,40%
|190,710 USD
|NYSE
|-0,18%
|510,9600 USD
|NASDAQ
|-2,19%
|8,560 EUR
|MIL
|-7,27%
