Au programme ce matin : Alphabet , Carrefour , Covivio , Dassault Aviation , Orange . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 07/01/2026
Valeurs associées
|322,0600 USD
|NASDAQ
|+2,46%
|14,330 EUR
|Euronext Paris
|+1,45%
|56,300 EUR
|Euronext Paris
|+3,49%
|305,600 EUR
|Euronext Paris
|+4,80%
|14,455 EUR
|Euronext Paris
|+0,63%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro