Top 5 IA du 07/01/2026

information fournie par Libertify 08/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet , Carrefour , Covivio , Dassault Aviation , Orange . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,0600 USD NASDAQ +2,46%
CARREFOUR
14,330 EUR Euronext Paris +1,45%
COVIVIO
56,300 EUR Euronext Paris +3,49%
DASSAULT AVIATION
305,600 EUR Euronext Paris +4,80%
ORANGE
14,455 EUR Euronext Paris +0,63%

