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Top 5 IA du 06/11/2026

information fournie par Libertify 07/11/2026 à 05:00

Au programme ce matin : AMD, Air France KLM, Aperam, Getlink, Nexans. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
13,530 EUR Euronext Paris +7,08%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
449,0400 USD NASDAQ +11,04%
APERAM
33,000 EUR Euronext Amsterdam -3,85%
GETLINK
20,220 EUR Euronext Paris -0,88%
NEXANS
123,500 EUR Euronext Paris +4,40%

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