Au programme ce matin : AMD, Air France KLM, Aperam, Getlink, Nexans. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/11/2026
Valeurs associées
|13,530 EUR
|Euronext Paris
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|449,0400 USD
|NASDAQ
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|33,000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-3,85%
|20,220 EUR
|Euronext Paris
|-0,88%
|123,500 EUR
|Euronext Paris
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