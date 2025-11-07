Au programme ce matin : Air France KLM , Eurazeo , Legrand , Microsoft , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/11/2025
Valeurs associées
|10,005 EUR
|Euronext Paris
|-14,85%
|55,050 EUR
|Euronext Paris
|-3,59%
|129,250 EUR
|Euronext Paris
|-12,19%
|497,1000 USD
|NASDAQ
|-1,98%
|5,3000 EUR
|Euronext Paris
|-17,45%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro