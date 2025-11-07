Top 5 IA du 06/11/2025

 Aller au contenu principal
Au programme ce matin : Air France KLM , Eurazeo , Legrand , Microsoft , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,005 EUR Euronext Paris -14,85%
EURAZEO
55,050 EUR Euronext Paris -3,59%
LEGRAND
129,250 EUR Euronext Paris -12,19%
MICROSOFT
497,1000 USD NASDAQ -1,98%
SES
5,3000 EUR Euronext Paris -17,45%

