 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 05/09/2025

information fournie par Libertify 06/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Crédit Agricole , NVIDIA , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
183,840 EUR Euronext Paris -1,62%
ALSTOM
20,030 EUR Euronext Paris +0,40%
CREDIT AGRICOLE SA
15,690 EUR Euronext Paris -1,20%
NVIDIA
167,0200 USD NASDAQ -2,70%
SAFRAN
278,200 EUR Euronext Paris -0,96%

Vidéos les + vues

1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Garanties de sécurité à l'Ukraine : 26 pays se sont engagés à être présents "sur le sol, en mer ou dans les airs" (Macron)

information fournie par AFP 04 sept.
4
4

Ukraine : le "soutien américain" sera finalisé "dans les prochains jours" (Macron)

information fournie par AFP Video 04 sept.
5

Ukraine: les Européens prendront de nouvelles sanctions si Moscou refuse la paix (Macron)

information fournie par AFP Video 04 sept.
6

Opérations en cours pour retirer le funiculaire de Lisbonne

information fournie par AFP Video 05 sept.
7

10 septembre: Retailleau prône la "fermeté" face au risque d'"actions spectaculaires"

information fournie par AFP Video 05 sept.
1
8

A69: Philippe Tabarot prévoit une inauguration "dans 12 à 13 mois"

information fournie par AFP Video 05 sept.
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 30 août
1
4

Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 30 août
5

Pour Bardella, dissolution ou démission de Macron, "pas d'autre solution" que des élections

information fournie par AFP 30 août
21
6

De la fumée s'élève dans le ciel après des frappes israéliennes dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 31 août
7

Sénégal: des manifestants réclament justice contre les crimes commis sous l'ex-pouvoir

information fournie par AFP Video 31 août
8

Israël annonce avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas

information fournie par AFP 31 août
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
5

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
6

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
7

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
8

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

information fournie par AFP 08 août
32

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank