Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Crédit Agricole , NVIDIA , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 05/09/2025
Valeurs associées
|183,840 EUR
|Euronext Paris
|-1,62%
|20,030 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
|15,690 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
|167,0200 USD
|NASDAQ
|-2,70%
|278,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,96%
