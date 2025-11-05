Au programme ce matin : Biomérieux , Coface , Edenred , Novavax, Rubis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 04/11/2025
Valeurs associées
|109,300 EUR
|Euronext Paris
|-1,44%
|14,470 EUR
|Euronext Paris
|-4,99%
|23,340 EUR
|Euronext Paris
|-8,58%
|7,5100 USD
|NASDAQ
|-5,06%
|31,300 EUR
|Euronext Paris
|-1,07%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro