Au programme ce matin : Carrefour , Legrand , STMicroelectronics, Thales , United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 03/10/2025
Valeurs associées
|13,110 EUR
|Euronext Paris
|+0,46%
|142,850 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
|24,825 EUR
|MIL
|+0,79%
|271,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,73%
|360,170 USD
|NYSE
|+1,85%
