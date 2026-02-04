Timothée Chalamet a marqué des points pour les Oscars dimanche en remportant le prix du meilleur acteur pour "Marty Supreme" lors des Critics Choice Awards, cérémonie qui ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes cette année.
Timothée Chalamet désigné meilleur acteur lors des Critics Choice Awards
