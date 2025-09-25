Une partie d'une route très fréquentée de Bangkok s'est effondrée tôt mercredi, laissant un immense gouffre et obligeant les personnes à proximité à évacuer, sans faire de victimes à ce stade.
Thaïlande: une route s'effondre à Bangkok, des habitants forcés d'évacuer
