Les autorités du Bénin ont affirmé dimanche avoir déjoué un coup d'État, après l'irruption de militaires à la télévision disant avoir destitué le président Patrice Talon. Christophe Boisbouvier analyse la situation dans "Questions Directes" avec Stéphanie Antoine.
Tentative de coup d'État au Bénin : pourquoi ce coup de force ?
