La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué dans un entretien à l'AFP mercredi qu'elle "adore" s'entraîner avec Novak Djokovic, "un gars génial" qui "l'aide" dans sa carrière.
Tennis: Djokovic, "un gars génial" assure Aryna Sabalenka
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro