Pour sauver son gouvernement, Sébastien Lecornu a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Les socialistes ne voteront pas la censure rompant ainsi avec leurs partenaires de gauche. De l'autre côté de l'hémicycle, les Républicains divisés suivront-ils la consigne de Laurent Wauquiez de ne pas censurer ? Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, et Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards.
Sébastien Lecornu suspend la réforme des retraites : Emmanuel Macron désavoué ?
