Des rues sont inondées à Alcácer do Sal, ville portugaise au sud de Lisbonne, après des fortes pluies causées par la tempête Leonardo. Les services d'urgence sont intervenus sur près de 200 incidents, notamment des inondations localisées, des glissements de terrain et des chutes d'arbres, qui n'ont fait aucune victime, ni causé de dégâts majeurs, selon le service de protection civile. IMAGES
Tempête Leonardo : rues inondées dans une ville au sud de Lisbonne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro