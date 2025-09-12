Le 10 septembre 2025, Larry Ellison, le cofondateur de l'entreprise américaine de logiciels Oracle, a brièvement détrôné Elon Musk comme homme le plus riche du monde. Sa fortune couronne un succès industriel dans l'analyse et le stockage de données, la montée en puissance de l’intelligence artificielle, et, dans une moindre mesure, celle des contrats militaires. Pour préparer la paix, la tech est-elle condamnée à s'appuyer sur les commandes de l'armée ? Une autre voie est possible.
Tech : faut-il préparer la guerre pour faire la paix ?
