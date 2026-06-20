Alors que l'innovation technologique est au cœur de l'actualité mondiale, des entreprises africaines développent leurs propres solutions adaptées aux réalités du continent. LAfricaMobile, société sénégalaise spécialisée dans la communication digitale et les services mobiles, accompagne aujourd'hui des centaines d'entreprises et d'institutions dans leur transformation numérique à travers l'Afrique. Son directeur exécutif, Raymond Mendy, est l'invité du Journal de l'Afrique pour évoquer les défis, les opportunités et l'avenir de la tech africaine.
Tech africaine : comment LAfricaMobile accompagne la transformation numérique du continent ?
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