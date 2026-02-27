Chanteur, auteur-compositeur, guitariste et sculpteur tchadien, Mawndoe est l’une des figures majeures de la scène musicale d’Afrique centrale. Ancien membre du groupe Yeleen au Burkina Faso, il mène depuis 2011 une carrière solo marquée par une afro-fusion poétique et engagée, mêlant rythmes ngambay, gospel, soul, reggae et électro. Installé à N’Djamena depuis 2021, il développe également des projets culturels et soutient des initiatives sociales. Rencontre dans le Journal de l’Afrique.
Tchad – Mawndoe, voix engagée entre afro-fusion et traditions ngambay
