Le Tchad et la France reparlent coopération militaire. Près de 2 ans après l'éviction de l'armée française, les deux pays ont signé hier une déclaration d’intention. Un projet porté par Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby qui multiplient les rencontres.
Tchad - France : reprise de la collaboration militaire
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