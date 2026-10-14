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Tchad - France : reprise de la collaboration militaire

information fournie par France 24 14/10/2026 à 17:22

Le Tchad et la France reparlent coopération militaire. Près de 2 ans après l'éviction de l'armée française, les deux pays ont signé hier une déclaration d’intention. Un projet porté par Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby qui multiplient les rencontres.

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