En Tanzanie, le principal parti d'opposition, Chadema, a avancé le chiffre d'au moins 800 morts, dans des violences qui ont duré trois jours. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers de personnes, ont été tuées en marge des élections.
Tanzanie : l'opposition évoque "au moins 800 morts" dans les violences post-électorales
