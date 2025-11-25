Table ronde des Investor Awards 2025 / Quel choix pour l'Europe : se réinventer ou disparaître ?

information fournie par BoursoBank • 25/11/2025 à 16:47

L'édition 2025 des Investor Awards, organisée par BoursoBank, s'est déroulée mardi 4 novembre au Musée du quai Branly – Jacques Chirac et a été diffusée en direct sur le site Boursorama.com. Investisseurs particuliers et professionnels se sont mobilisés en nombre pour désigner les lauréats parmi l'ensemble des sociétés cotées du CAC 40 et du SBF 120.

La cérémonie a été précédée d'une table ronde, diffusée également en direct sur Boursorama.com et portant sur un enjeu fort : «Quel choix pour l'Europe : se réinventer ou disparaître ?»

Pour en débattre et décrypter les freins structurels du modèle européen ainsi que ses forces et ses atouts, trois intervenants étaient réunis sur le plateau autour de Laurent Grassin, directeur média de Boursorama : Natacha Polony, fondatrice de la revue L'Audace! et essayiste, André Loesekrug-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI), et Jean-Christophe Bas, vice-président de l'Institut Aspen et professeur à l'IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques).