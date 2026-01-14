"T'es mort?": l'application chinoise pour personnes seules qui fait le buzz

"T'es mort?": cette nouvelle application au nom provocateur, qui permet d'envoyer des alertes si son utilisateur ne se signale pas régulièrement, cartonne en Chine, où les personnes vivant en solo sont de plus en plus nombreuses.
