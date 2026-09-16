La hausse de 40 % du prix du diesel a déclenché les plus importantes manifestations économiques depuis la chute de Bachar al-Assad. Une colère qui révèle la profonde fragilité énergétique et sociale du pays.
Syrie : la flambée du prix des carburants met le nouveau pouvoir à l’épreuve
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