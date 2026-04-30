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Superprofits pétroliers : le débat sur la taxation relancé

information fournie par France 24 30/04/2026 à 10:05

Avec un baril de Brent au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, TotalEnergies affiche des profits record. De quoi relancer en France comme en Europe le débat sur une taxation des superprofits.

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