Avec un baril de Brent au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, TotalEnergies affiche des profits record. De quoi relancer en France comme en Europe le débat sur une taxation des superprofits.
Superprofits pétroliers : le débat sur la taxation relancé
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