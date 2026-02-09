Le chanteur Bad Bunny a transformé dimanche le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en célébration de son archipel natal de Porto Rico et de l'Amérique latine toute entière, sans évoquer Donald Trump, qui l'a pourtant mis en cause dans la foulée.
Super Bowl: Bad Bunny festif sans attaquer Trump
