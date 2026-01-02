Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie d'un bar bondé durant la nuit du Nouvel An dans la station de ski de Crans-Montana, en Suisse.
Suisse: une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana
