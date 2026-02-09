Un mois après la mort de Camélia, une adolescente de 17 ans qui s'est suicidée en gare de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), l'enquête pour harcèlement scolaire est classée sans suite, indique le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, lors d'une conférence de presse, faute "d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité pénale de quiconque dans la survenance du décès de Camélia". SONORE
Suicide d'une lycéenne de 17 ans: le procureur de Meaux procède à "un classement sans suite"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro