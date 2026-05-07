Alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah reste extrêmement fragile, une nouvelle image fait polémique : elle montre un soldat de l'armée israélienne en train de positionner une cigarette devant la bouche d'une statue de la Vierge Marie, comme pour la faire fumer. La scène a eu lieu au Sud-Liban, dans la même ville où un soldat avait vandalisé une statue de Jésus. Un peu plus loin, à Yaroun, les images prouvent que l'armée israélienne a bien détruit un couvent malgré ses démentis.
Sud-Liban : un soldat israélien fait fumer une statue de la Vierge Marie
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