À l'occasion de la fermeture de la pêche au brochet, des pêcheurs se sont rassemblé au croisement du canal Saint-Denis et du canal de l'Ourcq, à Paris.
Streetfishing : mobilisation de pêcheurs pour préserver la pêche à Paris
