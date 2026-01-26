 Aller au contenu principal
Répression en Iran: "Le bilan réel pourrait dépasser les 30000 morts"

information fournie par France 24 26/01/2026 à 06:41

A la Une de la presse, ce lundi 26 janvier, l’onde de choc aux Etats-Unis, après la mort, samedi, d’Alex Pretti, un manifestant tué à Minneapolis par des agents de la police fédérale de l’immigration, l’ICE. Le bilan réel de la répression en Iran, qui pourrait dépasser les 30 000 morts. L’examen, aujourd’hui, par l’assemblée nationale, d’une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et le tour du monde en 40 jours de Thomas Coville.

