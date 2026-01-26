Arsenal s'est incliné à domicile pour la première fois de la saison, après un but en fin de match de Matheus Cunha pour Manchester United. Les Gunners, leaders du championnat, n'ont plus que 4 points d'avance.
Manchester United relance la course au titre en battant Arsenal sur le fil
