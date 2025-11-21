Dans ce numéro 100 % séries de À l’Affiche, Louise Dupont et Nina Masson décryptent le grand final de "Stranger Things", la série phénomène de Netflix. Une fin sous haute tension, entourée d’un secret absolu : même les acteurs ne découvriront l’épisode final qu’au moment de sa sortie. L’émission reçoit également la réalisatrice Jessica Palud pour évoquer "Merteuil", nouvelle relecture féministe des "Liaisons dangereuses" sur HBO Max. Enfin, coup d’œil sur la saison 3 très attendue de "Validé", la série culte consacrée au rap français qui revient après quatre ans d’absence.
"Stranger Things" : l’ultime saison de la série phénomène
