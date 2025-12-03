Sébastien Lecornu tente d’arracher un compromis avec les oppositions pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Stéphane Peu (PCF) ne croit pas à un accord car, selon lui, le Premier ministre "a été nommé pour garder les fondamentaux de la Macronie". Concernant le plan de paix sur l’Ukraine, le président du groupe GDR à l’Assemblée nationale déplore que "l’Europe n’ait pas emprunté dès le début le chemin de la diplomatie".
Stéphane Peu (PCF) : "Sur l'Ukraine, l'Europe aurait dû emprunter le chemin de la diplomatie"
