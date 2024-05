Stéphane Boujnah (Euronext) : "Le marché le plus liquide pour les actions est sur Euronext !"

information fournie par Ecorama • 20/05/2024 à 08:55

Stéphane Boujnah, président du directoire et directeur général d'Euronext, était l'invité de l'émission Ecorama du 20 mai 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : projet de cotation principale de TotalEnergies à New York, union des marchés de capitaux en Europe et élections européennes du 9 juin.