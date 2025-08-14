La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, en visite dans les vignobles sinistrés par l'incendie exceptionnel de la semaine dernière, annonce un fonds d'urgence de huit millions d'euros pour les agriculteurs de l'Aude, en majorité des viticulteurs, dont les vignes ont souffert du feu.
Incendie dans l'Aude: un fonds d'urgence de 8 millions d'euros aux agriculteurs (Genevard)
