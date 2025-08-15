 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hadja Idrissa Bah : "La jeunesse africaine est l’avenir du monde"

information fournie par France 24 15/08/2025 à 12:02

Lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Hadja Idrissa Bah, militante guinéenne et présidente de l’association Impact Jeunesse, a dressé pour France 24 le portrait de la jeunesse africaine : un potentiel immense, mais aussi une légitimité souvent remise en question. Pour elle, ces jeunes sont en première ligne face aux conflits et aux injustices qui traversent le continent, malgré leur rôle clé dans l’avenir du monde.

