Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle des autorités fédérales et y déployer la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents".
Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
