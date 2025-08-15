 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 14/08/2025

information fournie par Libertify 15/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Elis , Intel, SCOR , Sanofi , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

ELIS
25,500 EUR Euronext Paris -0,16%
INTEL
23,8600 USD NASDAQ +7,38%
SANOFI
83,540 EUR Euronext Paris +0,43%
SCOR
28,420 EUR Euronext Paris +0,35%
WORLDLINE
2,9030 EUR Euronext Paris -1,96%

L'offre BoursoBank