Des stars et des créateurs du monde la mode comme Donatella Versace ont assisté vendredi à Rome aux funérailles du légendaire couturier italien Valentino. Il s'est éteint lundi à 93 ans.
Stars et stylistes aux funérailles du couturier Valentino à Rome
