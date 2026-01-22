Le président ukrainien Volodmyr Zelensky déclare que les documents en cours d'élaboration avec Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, sont "presque prêts", lors d'un discours à l'issue de sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump à Davos.
Les documents visant à la fin de la guerre en Ukraine sont "presque prêts", dit Zelensky
