Des camions de pompiers et des excavatrices à l'oeuvre alors que les équipes d'urgence recherchent des victimes, au lendemain d'un glissement de terrain provenant d'un volcan éteint qui s'est abattu sur un camping très fréquenté dans le nord de la Nouvelle-Zélande.
Glissement de terrain en Nouvelle-Zélande: les secouristes recherchent les disparus
