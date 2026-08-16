L’incendie sur l’île grecque de Skyros, en mer Égée, est en voie d’être maîtrisé ce dimanche après-midi par les pompiers, avec un ballet d’hélicoptères bombardiers d’eau. Le feu s’est déclaré samedi à la mi-journée sur les hauteurs verdoyantes de la zone d’Atsitsa, au cœur d’une pinède, avant de prendre une grande ampleur dans toute la partie nord-ouest de l’île, attisé par de violents vents. IMAGES
Grèce : incendie sous contrôle sur l’île de Skyros, en mer Égée
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